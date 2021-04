Milan-Sampdoria 1-1: il Milan si ferma (Di sabato 3 aprile 2021) Sorpresa a San Siro nel primo turno di questo turno pasquale. Milan-Sampdoria si chiude sull’1-1 con le reti di Quagliarella e Hauge. Risultato che stoppa la rincorsa del Milan all’Inter capolista e che forse chiude definitivamente le ambizioni scudetto. La Sampdoria raccoglie un altro punticino per la salvezza. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Pioli sceglie il consolidato 4-2-3-1 per i rossoneri. Tra i pali c’è ovviamente Donnarumma. Sulla fascia destra gioca Saelemaekers. In mezzo spazio a Tomori e a Romagnoli. Completa il reparto Théo Hernandez. In mediana si sistemano Kessie e Bennacer. Sulla trequarti agiscono Castillejo, Calhanoglu e Krunic. In avanti ritorna Ibrahimovic.Solito 4-4-2 per Claudio Ranieri. In porta c’è Audero. la linea difensiva è composta da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Sorpresa a San Siro nel primo turno di questo turno pasquale.si chiude sull’1-1 con le reti di Quagliarella e Hauge. Risultato che stoppa la rincorsa delall’Inter capolista e che forse chiude definitivamente le ambizioni scudetto. Laraccoglie un altro punticino per la salvezza. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Pioli sceglie il consolidato 4-2-3-1 per i rossoneri. Tra i pali c’è ovviamente Donnarumma. Sulla fascia destra gioca Saelemaekers. In mezzo spazio a Tomori e a Romagnoli. Completa il reparto Théo Hernandez. In mediana si sistemano Kessie e Bennacer. Sulla trequarti agiscono Castillejo, Calhanoglu e Krunic. In avanti ritorna Ibrahimovic.Solito 4-4-2 per Claudio Ranieri. In porta c’è Audero. la linea difensiva è composta da ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - kindsim : il Milan ha giocato male, ma la Sampdoria non avrebbe mai segnato non fosse stato per quel regalo - dskm__xv : RT @beinsports_FR: ???? #SerieA ?? Milan arrache le nul contre la Sampdoria ! -