Mahmood interviene dopo la polemica sulla sua intervista e spiega cosa è successo

Una mattinata davvero infuocata per Mahmood, il cui nome è finito primo in tendenza su Twitter dopo l'uscita di un'intervista rilasciata a La Repubblica. L'intervista si focalizzava sul tema dell'omosessualità e sulla legge sull'omotransfobia, ovvero il ddl Zan, ostacolato dalla Lega. Una risposta però ha fatto infuriare gli utenti sui social: Essere omosessuali è una scelta indipendente e libera, a volte ci si nasce proprio Un'uscita molto criticata per il significato implicito che potrebbe portare a pensare che l'orientamento sessuale sia sola una scelta. Poco fa quindi Mahmood ha deciso di intervenire e di replicare attraverso il suo profilo Instagram. Ecco le sue parole Ieri ho fatto un'intervista su Repubblica, su un tema che mi è molto caro, ...

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood interviene Mahmood, fondamentale approvare la legge Zan Anche Mahmood interviene su Instagram a sostegno della legge contro l'omotransfobia, dopo altri artisti come Elodie e Fedez. "Mi è capitato più volte di assistere impotente a scene di questo tipo, ...

Sanremo 2021 quarta serata: lo show, monologo Palombelli per le donne Ibrahimovic interviene e chiede un applauso per l'orchestra: 'Sono loro i veri campioni' e presenta ... È il momento dell'esibizione di Mahmood, che torna all'Ariston dopo la vittoria del 2019. Il ...

Mahmood, fondamentale approvare la legge Zan Agenzia ANSA Fedez, Mahmood, Michele Bravi, Levante, Elodie contro Pillon: “La legge Zan” Fedez in una storia su Istagram attacca Pillon: “Oggi il senatore Pillon ci stupisce con una nuova, esilarante dichiarazione dicendo che il ddl Zan non è una priorità e io ...

Mahmood, fondamentale approvare la legge Zan ROMA, 01 APR - "È di fondamentale importanza approvare la legge Zan. Ho sempre pensato che episodi di discriminazione basati sul sesso, sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale debbano ess ...

