Lula pronto a tornare in campo: 'Potrei candidarmi nel 2022' (Di sabato 3 aprile 2021) Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente del Brasile, non considera "una priorità" una sua candidatura alle presidenziali del 2022, ma non esclude di presentarsi "se fosse in salute e questo si ... Leggi su globalist (Di sabato 3 aprile 2021) Luiz Inácioda Silva, ex presidente del Brasile, non considera "una priorità" una sua candidatura alle presidenziali del, ma non esclude di presentarsi "se fosse in salute e questo si ...

Advertising

globalistIT : - lula__2704 : RT @Gio53094568: #brits2021 Questi due ragazzi hanno scritto due album magnifici e lo hanno fatto con il cuore. Ma il Mondo non è ancora pr… - lula__2704 : RT @ghostxofu: *chiamata* L: pronto? Z: Ei Lou L: Z-Zayn? Z: sai il 2020 è finito L: si lo so, ma che c'entra? Z: Ti va di fare quel giro i… - SpazioInter : Sky - LuLa blindata. Pronto nuovo contratto per Lautaro - - SpazioInter : Sky - LuLa blindata. Pronto nuovo contratto per Lautaro - -