LIVE Torino-Juventus 2-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Sanabria porta in vantaggio i granata!

(Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Gooooooooooooooooooool,aaaaaaaaaaaaaa, grave errore di Kulusevski che regala palla ache si invola ine beffa un non incolpevole Szczesny sul primo palo,2-1. 46? Inizia la ripresa! 18.55 Partita che inizia con lache riesce ad andare meritamente in rete con Chiesa poi ilreagisce arrivando al pari grazie al tap-in disu un tiro di Mandragora, partita ancora tutta da vivere. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo1-1. 43? Morata di testa chiama al miracolo Sirigu! 41? Giallo per Ansaldi per un fallo tattico su Cuadrado. 39? Possesso palla ...