Juve-Torino 2-2 | ai granata non basta la doppietta di Sanabria

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 4 aprile 2021) Laarchivia il derby della Mole con un pareggio che complica i piani Champions di Pirlo. Nella 29.ma giornata di Serie A i bianconeri non vanno oltre il 2-2 col, subiscono il sorpasso dell'Atalanta in classifica e si fanno raggiungere dal Napoli a quota 56 punti. Pirlo si affida a Ronaldo e Morata in attacco. In difesa, vengono schierati de Ligt e Chiellini come centrali con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie laterali mentre in mediana, trovano posto Bentancur e Danilo con Chiesa e Kulusevski sugli esterni. Nicola conferma il modulo 3-4-1-2 con il tandem offensivo formato dae Belotti sostenuto sulla trequarti da Verdi. In mezzo al campo, vengono scelti Mandragora e Rincon con Vojvoda e Ansaldi sulle fasce. In difesa Bremer, Izzo e Buongiorno. Lantus ha vinto 10 delle ultime 11 trasferte di ...