Italiani spariti in Messico: condannati due poliziotti. Li hanno venduti ai Narcos per 40 euro (Di sabato 3 aprile 2021) Prima sentenza per il giallo de Italiani scomparsi in Messico tre anni fa. Dopo un processo durato poco più di tre anni, due poliziotti di Tecalitlán sono stati condannati per la sparizione forzata di due cittadini Italiani (Antonio Russo e Vincenzo Cimino) che nel gennaio 2018 si erano recati in quel comune nel sud di Jalisco per cercare un loro parente (Raffaele Russo) anche lui sparito nel nulla. Italiani spariti in Messico: dei 6 indagati 2 sono morti e 2 spariti Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines Garcia rischiano fino a 60 anni di galera. La terza imputata, Linda Guadalupe Arroyo, si è data alla fuga venerdì durante una pausa del processo ed è considerata latitante. Un quarto poliziotto coinvolto nella sparizione degli ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 aprile 2021) Prima sentenza per il giallo descomparsi intre anni fa. Dopo un processo durato poco più di tre anni, duedi Tecalitlán sono statiper la sparizione forzata di due cittadini(Antonio Russo e Vincenzo Cimino) che nel gennaio 2018 si erano recati in quel comune nel sud di Jalisco per cercare un loro parente (Raffaele Russo) anche lui sparito nel nulla.in: dei 6 indagati 2 sono morti e 2Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines Garcia rischiano fino a 60 anni di galera. La terza imputata, Linda Guadalupe Arroyo, si è data alla fuga venerdì durante una pausa del processo ed è considerata latitante. Un quarto poliziotto coinvolto nella sparizione degli ...

Advertising

SecolodItalia1 : Italiani spariti in Messico: condannati due poliziotti. Li hanno venduti ai Narcos per 40 euro… - mittdolcino : @RiccardoBathur1 @Gitro77 In tal senso non hai torto Ma ormai penso che questo sia riduttivo Ossia la colpa è degli… - darijoste9 : @giubileif Ha solo detto la verità. Sono razzisti anche verso altri italiani (quelli del sud), ladri (49 milioni sp… - federicovf69 : @Mirith_ Che le 5 stelle accompagnino tutti gli italiani sempre. Vedo che non mi hai fatto 49 milioni di auguri, spariti anche quelli? - alburnico : STADIO DELLA ROMA SIRI! LA LEGA FASCISTA DI SALVINI FASCISTA APPENA ARRIVA AL POTERE (CHE NON LO MOLLA MAI) SENTONO… -