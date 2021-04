Italiani scomparsi in Messico, condannati due dei tre poliziotti imputati (Di sabato 3 aprile 2021) Il Tribunale di Jalisco, in Messico, ha condannato i poliziotti responsabili della scomparsa degli Italiani Antonio Russo e Vincenzo Cimmino. JALISCO – Condanne in Messico per la scomparsa degli Italiani Antonio Russo e Vincenzo Cimmino. Italiani scomparsi in Messico, il processo Il Tribunale dello stato messicano di Jalisco, al termine di un processo durato dieci giorni, ha condannato i due poliziotti Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines Garcia per la “sparizione forzata” di due dei tre Italiani scomparsi in Messico il 31 gennaio 2018. Per la condanna di Linda Guadalupe Arroyo, che si è data alla fuga ieri durante una pausa, si dovrà attendere la cattura. Il quarto ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021) Il Tribunale di Jalisco, in, ha condannato iresponsabili della scomparsa degliAntonio Russo e Vincenzo Cimmino. JALISCO – Condanne inper la scomparsa degliAntonio Russo e Vincenzo Cimmino.in, il processo Il Tribunale dello stato messicano di Jalisco, al termine di un processo durato dieci giorni, ha condannato i dueSalomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines Garcia per la “sparizione forzata” di due dei treinil 31 gennaio 2018. Per la condanna di Linda Guadalupe Arroyo, che si è data alla fuga ieri durante una pausa, si dovrà attendere la cattura. Il quarto ...

