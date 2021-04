Ilary Blasi e Francesco Totti, la splendida notizia (Di sabato 3 aprile 2021) Finalmente si è sbilanciata su un tema che interessa tanto i fan. Ilary Blasi ha rivelato cosa pensa del 4 figlio. Una notizia che ha fatto subito il giro del web. Ilary Blasi ha finalmente rotto il silenzio su un argomento che entusiasma sempre i suoi fan: l’arrivo di una nuova creatura in casa Totti-Blasi. La conduttrice e l’ex calciatore della Roma sono pronti ad accogliere in casa un nuovo pargoletto. Il sesso? Forse per equiparare la situazione sarebbe preferibile un maschietto ma sicuramente ciò importa di più ad entrambi e che il piccolo stia bene. Gli aneddoti sulla vita privata con Francesco Totti appassionano tantissimi telespettatori, basti pensare a quanti hanno seguito la loro storia nella fiction Speravo di morì ... Leggi su howtodofor (Di sabato 3 aprile 2021) Finalmente si è sbilanciata su un tema che interessa tanto i fan.ha rivelato cosa pensa del 4 figlio. Unache ha fatto subito il giro del web.ha finalmente rotto il silenzio su un argomento che entusiasma sempre i suoi fan: l’arrivo di una nuova creatura in casa. La conduttrice e l’ex calciatore della Roma sono pronti ad accogliere in casa un nuovo pargoletto. Il sesso? Forse per equiparare la situazione sarebbe preferibile un maschietto ma sicuramente ciò importa di più ad entrambi e che il piccolo stia bene. Gli aneddoti sulla vita privata conappassionano tantissimi telespettatori, basti pensare a quanti hanno seguito la loro storia nella fiction Speravo di morì ...

LordKry81 : RT @cmdotcom: #IlaryBlasi: 'Francesco #Totti è romantico, io so essere una m... e mi diverto' FOTO - Lelle__94 : @MarcomX90280535 @CorSport Ti mando un abbraccio virtuale ?????? Mezza tifoseria dietro Ilary Blasi che conduce il Grande Fratello. MEDIOCRI - Canieuest96 : RT @oocisola: Lo scambio di battute di stasera tra Ilary Blasi e Jedà tra presentazione in pompa magna e mini intervista sulla sua professi… - Devabole : RT @rimbvaud: vivo per i commenti di totti sotto i post di ilary blasi - Viviana75168343 : RT @rimbvaud: vivo per i commenti di totti sotto i post di ilary blasi -