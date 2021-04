Grosseto | percepisce reddito di cittadinanza ma omette vincite da 110mila euro

Advertising

commenta Percepiva il reddito di cittadinanza, ma ha omesso di dichiarare di aver vinto oltre 110mila euro al gioco online. E' quanto scoperto dalla Gdf di Orbetello (). Dalle indagini è emerso che l'uomo ha indebitamente ottenuto 6mila euro di reddito di cittadinanza, che utilizzava per ricaricare i suoi conti di gioco online, indicando un patrimonio ...... i tigrotti avranno subito a disposizione la trasferta diper rifarsi, cercando di gestire ... La frustrazione tigrotta sinel tiro totalmente senza senso né fortuna di Nicco pochi ...Denunciato un cinquantenne: non aveva dichiarato le somme ottenute dalle vincite on line ORBETELLO. Percepiva il reddito di cittadinanza e lo giocava online. Riuscendo a vincere una cifra pari a 110 m ...ORBETELLO – Ha richiesto il reddito di cittadinanza “dimenticandosi” di dichiarare una vincita da 110 mila euro. La Guardia di finanza di Grosseto e la ...