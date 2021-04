Genoa, Ballardini: «Lasciamo stare l’arbitro. Scamacca? Ve lo racconto» (Di sabato 3 aprile 2021) Davide Ballardinii, tecnico del Genoa, ha parlato del pareggio contro la Fiorentina: ecco le parole dell’allenatore rossoblu Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Genoa-Fiorentina. LA GARA – «l’arbitro lo Lasciamo stare. E’ stata una gara difficile, la Fiorentina è una squadra forte. Il risultato era di straordinaria importanza dopo la sosta, sapevamo di trovare una squadra con qualità straordinarie. Partita non bella ma giocata in maniera sporca. Occasione sprecata? Parlo della prestazione, eravamo un po’ appesantiti. Ora avremo più partite che allenamenti. Eysseric su Zappacosta? Sbagliano tutti, io ai miei giocatori dico di non entrare in maniera così scomposta». Scamacca – «Pronto per la Nazionale maggiore? Ha delle qualità ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Davidei, tecnico del, ha parlato del pareggio contro la Fiorentina: ecco le parole dell’allenatore rossoblu Davideha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo-Fiorentina. LA GARA – «lo. E’ stata una gara difficile, la Fiorentina è una squadra forte. Il risultato era di straordinaria importanza dopo la sosta, sapevamo di trovare una squadra con qualità straordinarie. Partita non bella ma giocata in maniera sporca. Occasione sprecata? Parlo della prestazione, eravamo un po’ appesantiti. Ora avremo più partite che allenamenti. Eysseric su Zappacosta? Sbagliano tutti, io ai miei giocatori dico di non entrare in maniera così scomposta».– «Pronto per la Nazionale maggiore? Ha delle qualità ...

