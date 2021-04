Esperienza unica a Somma: processione virtuale con musica in filodiffusione (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Somma Vesuviana (Na) – A Somma Vesuviana un’Esperienza unica: trenta giovani musicisti da trenta postazioni diverse hanno dato vita ad una banda musicale a distanza. Hanno suonato la Marcia Funebre “Dolores” di Orsomando che tradizionalmente accompagnava la Madonna Addolorata con il Cristo Morto per le strade del paese. La processione del Venerdì Santo di Somma Vesuviana, nel napoletano, è tra gli eventi pasquali campani più suggestivi. Ben 2000 Confratelli con il saio bianco sfilano con candele accese intonando in latino il Miserere per i vicoli di Somma Vesuviana. La Madonna è accompagnata dalla Banda musicale che suona la Marcia “Dolores” di Orsomando. A seguire più di 10.000 donne vestite di nero e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVesuviana (Na) – AVesuviana un’: trenta giovani musicisti da trenta postazioni diverse hanno dato vita ad una bandale a distanza. Hanno suonato la Marcia Funebre “Dolores” di Orsomando che tradizionalmente accompagnava la Madonna Addolorata con il Cristo Morto per le strade del paese. Ladel Venerdì Santo diVesuviana, nel napoletano, è tra gli eventi pasquali campani più suggestivi. Ben 2000 Confratelli con il saio bianco sfilano con candele accese intonando in latino il Miserere per i vicoli diVesuviana. La Madonna è accompagnata dalla Bandale che suona la Marcia “Dolores” di Orsomando. A seguire più di 10.000 donne vestite di nero e ...

