Disunione europea

(Di sabato 3 aprile 2021) La cattiva gestione della pandemia, il New Green Deal di difficile applicabilità, le incertezze sul Recovery Fund. I fallimenti dei vertici continentali rendono palesi tutti i limiti di un'istituzione iper tecnocratica ma non solidale con i cittadini. Uno spettro s'aggira per le auguste stanze di Bruxelles: quello di Pio IX. Come l'ultimo Papa re, la tecnocrazia dell'Ue ha sancito il dogma dell'infallibilità dell'Europa. Ma i dogmi non sono atti di governo, bensì di fede e così può capitare che l'eresia s'annidi là dove meno te lo aspetti: nel centro studi della Deutsche Bank. Il capo economista Eric Heymann ha scritto: «Sul progetto del New Green Deal elaborato dalla commissione di Ursula von der Leyen il dibattito non è onesto: bisogna dire chiaro che arrivare a emissioni zero nel 2050 porterebbe a una notevole perdita di benessere e di posti di lavoro. Il programma ecologista ...