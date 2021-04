DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: Quartararo al comando, cresce Valentino Rossi (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE QUALIFICHE MOTO2 – DIRETTA LIVE QUALIFICHE MOTO3 14.43 Molto attivo Iker Lecuona con la Ktm Tech3. Stupisce Savadori: è settimo con l’Aprilia! 14.42 Suzuki protagoniste in questa fase. Rins è terzo a 0.385 dal compagno di squadra Mir. 14.40 Lampo del campione del mondo. Joan Mir vola in testa in 1’56?450, 0.273 meglio di Quartararo. 14.38 Tanti piloti non sono proprio scesi in pista: Zarco, Petrucci, Marini, Vinales, Alex Marquez e Martin. 14.37 Mir scala la classifica ed è terzo a sei decimi dalla vetta. 14.37 Risale Valentino Rossi con le gomme hard. E’ nono a 1?7 da Quartararo. 14.35 Al comando Fabio Quartararo in 1’56723, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUALIFICHE MOTO2 –QUALIFICHE MOTO3 14.43 Molto attivo Iker Lecuona con la Ktm Tech3. Stupisce Savadori: è settimo con l’Aprilia! 14.42 Suzuki protagoniste in questa fase. Rins è terzo a 0.385 dal compagno di squadra Mir. 14.40 Lampo del campione del mondo. Joan Mir vola in testa in 1’56?450, 0.273 meglio di. 14.38 Tanti piloti non sono proprio scesi in pista: Zarco, Petrucci, Marini, Vinales, Alex Marquez e Martin. 14.37 Mir scala la classifica ed è terzo a sei decimi dalla vetta. 14.37 Risalecon le gomme hard. E’ nono a 1?7 da. 14.35 AlFabioin 1’56723, ...

