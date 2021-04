DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: peggior qualifica in carriera per Rossi: “Problemi con le gomme”. Pole di Martin (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DI Doha DI MotoGP LA GRIGLIA DI PARTENZA VALENTINO Rossi PENULTIMO: LA peggior qualifica DELLA carriera VALENTINO Rossi SUPERATO DAL FRATELLO E IN CRISI DI IDENTITA’ CON LA YAMAHA VALENTINO Rossi: “NON RIESCO A FAR FUNZIONARE LA GOMMA POSTERIORE, SONO TROPPO LENTO!” VIDEO VALENTINO Rossi: “FACCIA TANTA FATICA CON LA GOMMA POSTERIORE” VIDEO FRANCESCO BAGNAIA: “NON BENE NELLE QUALIFICHE, MA IN GARA ANDREMO MEGLIO” FRANCO MORBIDELLI: “NON RIESCO A GUIDARE, DOMANI PROVEREMO DELLE COSE NEL WARM-UP” FRANCESCO BAGNAIA: “NON SONO FELICE DELLE QUALIFICHE” GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DI ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DIDILA GRIGLIA DI PARTENZA VALENTINOPENULTIMO: LADELLAVALENTINOSUPERATO DAL FRATELLO E IN CRISI DI IDENTITA’ CON LA YAMAHA VALENTINO: “NON RIESCO A FAR FUNZIONARE LA GOMMA POSTERIORE, SONO TROPPO LENTO!” VIDEO VALENTINO: “FACCIA TANTA FATICA CON LA GOMMA POSTERIORE” VIDEO FRANCESCO BAGNAIA: “NON BENE NELLE QUALIFICHE, MA IN GARA ANDREMO MEGLIO” FRANCO MORBIDELLI: “NON RIESCO A GUIDARE, DOMANI PROVEREMO DELLE COSE NEL WARM-UP” FRANCESCO BAGNAIA: “NON SONO FELICE DELLE QUALIFICHE” GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DI ...

SkySportMotoGP : ?? IL ROOKIE MARTIN È IN POLE (?? #QP) ?? Bagnaia primo degli italiani Il resoconto ? - SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Doha in DIRETTA: Valentino Rossi mai così male. La griglia di partenza - antonio56525877 : RT @SkySportMotoGP: ?? IL ROOKIE MARTIN È IN POLE (?? #QP) ?? Bagnaia primo degli italiani Il resoconto ? -