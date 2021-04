Derby della Mole: la Juve non scaccia la crisi, il Toro si porta a casa un meritato 2-2 (Di sabato 3 aprile 2021) Al gol di Chiesa replica Sanabria con una doppietta e la sciagurata complicità di Kulusevsky e Szczesny. Il pareggio è di Ronaldo, dopo la valutazione del Var. I granata sfiorano il colpaccio nel finale Leggi su lastampa (Di sabato 3 aprile 2021) Al gol di Chiesa replica Sanabria con una doppietta e la sciagurata complicità di Kulusevsky e Szczesny. Il pareggio è di Ronaldo, dopo la valutazione del Var. I granata sfiorano il colpaccio nel finale

juventusfcen : ?? Our Derby della Mole squad list ???? #ToroJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve - 433 : No winner in a captivating Derby Della Mole ???? - juventusfc : KICK-OFF | È cominciato il Derby della Mole. Diamo il massimo. Insieme! #FinoAllaFine ???????? ?????????? ????… - RenzoRavotti : Frase numero uno della serata juventina. Quest'anno la nostra stagione è talmente strana che: ah se avesse giocato… - cicciopuz : RT @BausciaCafe: G - mi posso permettere? Pareggio deludente della Juve col Torino, ok, ma che dimostrazione di solidità ed etica lasciare… -