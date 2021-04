Dennis Rizzi, in arte Deddy: vita privata e curiosità del cantante di Amici (Di sabato 3 aprile 2021) Dennis Rizzi, in arte Deddy è un allievo della scuola di Amici dal 28 Novembre. Quel giorno, infatti, il cantante batte, tramite sfida, l’allora già allievo della scuola, Giulio Musca. Oggi, 13 Marzo, è andata in onda una nuova puntata di Amici Special, l’ultima prima dell’inizio del serale, puntata in cui Deddy è riuscito a conquistarsi l’ambita maglia per il serale. È stata infatti una puntata davvero emozionante e indimenticabile per il cantante. Daddy, infatti, non era ben voluto dall’insegnante, nonché conduttrice radiofonica di RDS, Anna Pettinelli. L’allievo, però, grazie al suo talento e all’aiuto di Rudy Zerby, suo insegnante ufficiale, è riuscito a farsi valere e a partecipare alla fase più importante del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021), inè un allievo della scuola didal 28 Novembre. Quel giorno, infatti, ilbatte, tramite sfida, l’allora già allievo della scuola, Giulio Musca. Oggi, 13 Marzo, è andata in onda una nuova puntata diSpecial, l’ultima prima dell’inizio del serale, puntata in cuiè riuscito a conquistarsi l’ambita maglia per il serale. È stata infatti una puntata davvero emozionante e indimenticabile per il. Daddy, infatti, non era ben voluto dall’insegnante, nonché conduttrice radiofonica di RDS, Anna Pettinelli. L’allievo, però, grazie al suo talento e all’aiuto di Rudy Zerby, suo insegnante ufficiale, è riuscito a farsi valere e a pcipare alla fase più importante del ...

