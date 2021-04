Daydreamer anticipazioni 6 aprile 2021 | Emre e Leyla si licenziano

(Di sabato 3 aprile 2021)non è soddisfatto del lavoro che sta facendo all’interno della concessionaria così durante la puntata didi martedì 6, il Divit prenderò la decisione di lasciare il posto di lavoro. Da quanto si evince dalle trame, il giovane infatti è certo di poter realizzare i suoi sogni con l’aiuto di sua moglie, della quale vuole sfruttare le doti canore. Infatti convince la figlia di Mavkibe a fare la stessa cosa e abbandonare per sempre il posto di lavoro che la sta stressando. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate turche, Can confessa di non amare Sanem Rivelazione scioccante delle prossime puntate della soap turca fatte dal Divit dopo l’incidente Nelle puntate italiane diSanem e Can stanno per ...

, trame 5 - 9 aprile: Emre e Leyla si licenziano, Nihat si sente male Leinerenti gli episodi in onda dal 5 al 9 aprile, rivelano che Emre e Leyla continueranno a ...In particolare Sanem , in5 aprile continuerà a cercare la collana che ha perso. Per farlo si intrufolerà a casa di Can , ma qui troverà la bandana. Così, per ricambiarlo con ...Le anticipazioni DayDreamer della prossima settimana rivelano che Can e Sanem si ritroveranno sempre più vicini. I due innamorati di DayDreamer si ritroveranno a lavorare insieme e non ci saranno ...Prosegue l'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un ...