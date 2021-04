Crotone, Cosmi: «Ci mancava Di Lorenzo. Facciamo distruzione dal basso» (Di sabato 3 aprile 2021) Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato dopo la rocambolesca sconfitta in casa del Napoli per 4-3: ecco le sue parole Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato dopo la sconfitta per 4-3 in casa del Napoli. Le parole a Sky Sport. LA GARA – «Guardavo gli episodi della gara. La punizione, la situazione di Rispoli, curiosità, niente di che. Anche la punizione su Messias, non l’ho capita. Io a parte la gara con l’Atalanta, oggettivamente un gol difficilmente basta. Però contro la Lazio ne fai 2 e perdi la partita, contro il Torino ne Facciamo 4, rischi di pareggiare una partita. Oggi ne fai 3 a Napoli e ne prendi 4… credo che se il calcio si potesse scindere in due situazioni, uno potrebbe fare un calcolo abbastanza semplice. Ma il calcio è equilibrio, paghiamo a caro prezzo gli errori in fase ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Serse, allenatore del, ha parlato dopo la rocambolesca sconfitta in casa del Napoli per 4-3: ecco le sue parole Serse, allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta per 4-3 in casa del Napoli. Le parole a Sky Sport. LA GARA – «Guardavo gli episodi della gara. La punizione, la situazione di Rispoli, curiosità, niente di che. Anche la punizione su Messias, non l’ho capita. Io a parte la gara con l’Atalanta, oggettivamente un gol difficilmente basta. Però contro la Lazio ne fai 2 e perdi la partita, contro il Torino ne4, rischi di pareggiare una partita. Oggi ne fai 3 a Napoli e ne prendi 4… credo che se il calcio si potesse scindere in due situazioni, uno potrebbe fare un calcolo abbastanza semplice. Ma il calcio è equilibrio, paghiamo a caro prezzo gli errori in fase ...

