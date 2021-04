Covid, ancora più di 2mila positivi: 34 i morti (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 2314, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore. I dati dell’Unità di crisi della Regione Campania si riferiscono a 19.403 tamponi molecolari esaminati. Resta alto il numero dei sintomatici, 757, mentre è più o meno stabile la curva dei contagi: ieri era pari all’11,11%, oggi è dell’11.92%. Si riduce il numero dei decessi, 34 di cui 32 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite sono 1.968. In merito alla situazione degli ospedali, calano leggermente i posti letto occupati nelle terapie intensive passando dai 155 di ieri ai 152 di oggi, mentre sono in aumento i posti letto occupati in degenza, oggi 1567 e ieri 1558. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 2314, in Campania, i casialnelle ultime 24 ore. I dati dell’Unità di crisi della Regione Campania si riferiscono a 19.403 tamponi molecolari esaminati. Resta alto il numero dei sintomatici, 757, mentre è più o meno stabile la curva dei contagi: ieri era pari all’11,11%, oggi è dell’11.92%. Si riduce il numero dei decessi, 34 di cui 32 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite sono 1.968. In merito alla situazione degli ospedali, calano leggermente i posti letto occupati nelle terapie intensive passando dai 155 di ieri ai 152 di oggi, mentre sono in aumento i posti letto occupati in degenza, oggi 1567 e ieri 1558. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - Pontifex_it : 'Perché avete paura? Non avete ancora fede?' (Mc 4,35-41) Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti… - ferrazza : Papà è in ospedale da un mese. Non per il Covid. Ha una leucemia. Non possiamo andare a trovarlo. È convinto che st… - QuiNewsVersilia : Covid, ancora 107 casi e 4 morti in Versilia - DAntiniCaterina : RT @NFratoianni: Sulle riaperture si apre e si chiude sulla base delle indicazioni e sui dati. #Salvini è irresponsabile quando parla di ri… -