Corsport: Mertens e Osimhen contro il Crotone, il Napoli ritrova la sua coppia d’attacco (Di sabato 3 aprile 2021) Il Napoli è pronto per la sfida contro il Crotone, una partita che dà il via ad una settimana ricca in cui ci sarà il tanto atteso scontro con la Juve. Recuperato anche Zielinski, negativo ai due tamponi molecolari di controllo, che però siederà in panchina non essendosi potuto allenare, il Napoli scenderà in campo con il duo di attacco Osimhen e Mertens, secondo il Corriere dello Sport. L’attaccante belga infatti è pronto a fare da spalla al nigeriano nonostante i fastidi avvertiti alla clavicola sinistra In porta ci sarà Meret, consapevole però che mercoledì dovrà lasciare il posto da titolare ad Ospina per la partita contro la Juve. Per il resto Gattuso può contare sulla rosa al completo a cui manca solo Ghoulam L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Ilè pronto per la sfidail, una partita che dà il via ad una settimana ricca in cui ci sarà il tanto atteso scon la Juve. Recuperato anche Zielinski, negativo ai due tamponi molecolari dillo, che però siederà in panchina non essendosi potuto allenare, ilscenderà in campo con il duo di attacco, secondo il Corriere dello Sport. L’attaccante belga infatti è pronto a fare da spalla al nigeriano nonostante i fastidi avvertiti alla clavicola sinistra In porta ci sarà Meret, consapevole però che mercoledì dovrà lasciare il posto da titolare ad Ospina per la partitala Juve. Per il resto Gattuso può contare sulla rosa al completo a cui manca solo Ghoulam L'articolo ...

Advertising

napolista : Corsport: #Mertens e #Osimhen contro il Crotone, il Napoli ritrova la sua coppia d’attacco L’attaccante belga sarà… - CalcioNapoli24 : - napolista : CorSport: #NapoliCrotone, #MarioRui preferito a #Hysaj In porta Meret, a centrocampo Bakayoko. Davanti Politano, Z… - napolista : CorSport: #NapoliCrotone, #Mertens partirà dalla panchina I medici del Napoli non hanno riscontrato nulla di rotto… - ProfidiAndrea : ?? @CorSport: '#Mertens e la spalla: sarà gestito così tra Nazionale e campionato' ???? 'Difficilmente scenderà in cam… -