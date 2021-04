Caso Denise Pipitone | Piera Maggio lancia un messaggio | «Non condividiamo le modalità sui test ma siamo speranzosi»

(Di sabato 3 aprile 2021) "Anche se non condivise le, rimaniamo in attesa dei risultati...Cautamente. Ringraziamo di cuore tutti coloro che in questo momento ci sono vicini. Comunque vada noi andremo sempre avanti", cosìha voluto ringraziare tutte le persone che in questi giorni stanno mostrando vicinanza alla famiglia di. Si attendono i risultati deldel sangue sulla giovane ragazza russa che cerca la mamma biologica. Ecco le ultime novità:scrive un uomoattende i risultati deldel sangue dalla Russia su Olesya Rostova per capire se corrisponde ...

Advertising

tvblogit : Il caso Olesya Rostova/Denise Pipitone ad una svolta. Lunedì pomeriggio in diretta alle 17 sulla tv russa l'esito… - infoitcultura : Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto? Cosa ha detto dopo il caso Denise Pipitone - SmorfiaDigitale : Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto? Cosa ha detto dopo il caso Denise Pipi... - peppe844 : #chilhavisto Federica Sciarelli: “Tentata di lasciare Chi l’ha visto. Il caso Denise Pipitone? Spero in un lieto fi… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Se la ragazza russa fosse Denise, arebbe il primo caso accertato di un minore rapito dai rom -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

Ricky Tognazzi vs Federica Sciarelli/Piera Maggio "per 1 punto di share..." Negli ultimi giorni si è parlato molto delPipitone , speranza riaccesa grazie ad una telespettatrice di ...Read More NewsPipitone: Sciarelli, 'Spero nel lieto fine, ma vado cauta' 3 Aprile 2021 Sulla riapertura del '' diPipitone, "io per prima spero in un lieto fine, visto che la ...Sulla riapertura del ‘caso’ di Denise Pipitone, “io per prima spero in un lieto fine, visto che la mamma di Denise fu ospite nella prima puntata di Chi l’ha visto? condotta da me. Preferisco però ...ITALIA | RUSSIA – Ancora novità sul caso Olesya Rostova – Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo nel 2004. La ragazza russa che si pensa possa essere lei è stata analizzata ...