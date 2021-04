Benevento | Inzaghi | «Dovevamo dare continuità | Lapadula e Gaich fanno duemila chilometri»

(Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico delFilippoha parlato al termine della gara pareggiata contro il Parma. Le sue parole Il tecnico delFilippoha parlato al termine della gara pareggiata contro il Parma. Le sue parole raccolte da OttoPagine. RISULTATO – «E’ chiaro che dispiace subire gol negli ultimi minuti, ma penso che la squadra abbia fatto un’ottima partita. Il Parma da gennaio è un’altra squadra. Dopo la Juventus. Il primo tempo è stato ottimo, purtroppo non abbiamo sfruttato la palla del 2-0. E’ molto importante avere otto lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione». CAMBI – «La squadra non stava soffrendo troppo. Avevo paura di Ionita, ma stava bene e di testa poteva darci una mano. Oggi ho pensato di fare solo tre ...

E' la sfida fra i peggiori attacchi della serie A, Pippoviene dalla panchina d'argento, per avere stravinto lo scorso campionato di serie B, con ilIl tecnico delFilippoha parlato al termine della gara pareggiata contro il Parma. Le sue ...Il Benevento di Filippo Inzaghi ha finora raccolto 29 punti in classifica, grazie a un bottino di sette vittorie, otto pareggi e tredici sconfitte. La differenza reti a dire il vero è piuttosto brutta ...Buon pomeriggio, amici di Sportparma. A partire dalle ore 15 seguiremo in diretta testuale la sfida del “Vigorito” tra Benevento e Parma (29a giornata di serie A). Una sfida che per il Parma suona com ...