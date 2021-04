Autodromo di Monza, un centro di vaccinazione massiva nell'Ex Museo (Di sabato 3 aprile 2021) Quattro giornate di 'V - Day' all'Autodromo di Monza, con l'area dell'Ex Museo, limitrofa alla Variante Ascari, adibita a polo per la vaccinazione anti - Covid con una capacità di 1.600 dosi inoculate ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021) Quattro giornate di 'V - Day' all'di, con l'area dell'Ex, limitrofa alla Variante Ascari, adibita a polo per laanti - Covid con una capacità di 1.600 dosi inoculate ...

Advertising

LucaPintavalle : RT @Autodromo_Monza: Ha aperto questa mattina alle 8:30 il centro vaccinale dell’Autodromo Nazionale Monza per il primo giorno di V-Day ris… - Gazzetta_it : Un centro di vaccinazione massiva nell’Ex Museo #coronavirus - veg_ari : RT @Autodromo_Monza: Ha aperto questa mattina alle 8:30 il centro vaccinale dell’Autodromo Nazionale Monza per il primo giorno di V-Day ris… - guybonet : TGR Lombardia in questo momento nel servizio sul centro vaccini dell'autodromo di Monza viene detto che vengono eff… - Ilarya94 : RT @Autodromo_Monza: Ha aperto questa mattina alle 8:30 il centro vaccinale dell’Autodromo Nazionale Monza per il primo giorno di V-Day ris… -