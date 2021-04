Attilio Fontana: “L’evasione fiscale scaricata tutta sulla madre” (Di sabato 3 aprile 2021) Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nella vicenda del conto in Svizzera ha messo in atto “una complessiva messinscena” costruita “per motivi di immagine politica” e “per evitare di denunciare al fisco la propria pregressa evasione fiscale”. Scaricando le responsabilità sulla madre. Questo è scritto nelle carte dell’indagine per autoriciclaggio e falso in voluntary disclosure della procura di Milano. Attilio Fontana: “L’evasione scaricata tutta sulla madre” Il Fatto Quotidiano racconta oggi cosa c’è scritto nelle carte dell’indagine: “La falsità ideologica che permea l’operazione di rimpatrio dei capitali illeciti ha consentito a Fontana di trarre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Il presidente di Regione Lombardianella vicenda del conto in Svizzera ha messo in atto “una complessiva messinscena” costruita “per motivi di immagine politica” e “per evitare di denunciare al fisco la propria pregressa evasione”. Scaricando le responsabilità. Questo è scritto nelle carte dell’indagine per autoriciclaggio e falso in voluntary disclosure della procura di Milano.: “” Il Fatto Quotidiano racconta oggi cosa c’è scritto nelle carte dell’indagine: “La falsità ideologica che permea l’operazione di rimpatrio dei capitali illeciti ha consentito adi trarre ...

fattoquotidiano : CONTO IN SVIZZERA Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dovrà spiegare molte cose rispetto all’inch… - fattoquotidiano : INCHIESTA SU ATTILIO FONTANA “La firma della madre di Fontana usata per aprire il conto a Lugano è falsa”: la procu… - Agenzia_Ansa : I pm di Milano: Attilio Fontana sapeva dei soldi in Svizzera dal '97, quando venne aperto dalla madre il primo cont… - OmbraDuca : RT @Paolo__Ferrara: La Lega poco più di un mesa fa, nelle piazze, ha lanciato il programma per Roma e ora è improvvisamente tutto chiaro: g… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: I pm di Milano: Attilio Fontana sapeva dei soldi in Svizzera dal '97, quando venne aperto dalla madre il primo conto su c… -