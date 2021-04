Andrea Zenga svela che lavoro fa e i suoi ex gieffini preferiti (Di sabato 3 aprile 2021) Ad un mese e mezzo dal primo bacio Andrea Zenga ha recentemente ufficializzato il suo sentimento per Rosalinda Cannavò. L’ex gieffino durante una diretta ha rivelato che adesso sente di poter parlare di amore. Nonostante questo Andrea ha detto che lui e la fidanzata non parteciperanno a Temptation Island. “Adesso posso dire che tra me e lei è amore, direi proprio di sì. Possiamo parlare tranquillamente di amore. Lei è ufficialmente la mia fidanzata e rappresenta tanto. Ora vorrei anche vedere qualcosa del suo passato, le sue fiction ad esempio. Lei però si rifiuta perché si vergogna. Per ora ho visto solamente degli spezzoni. Per adesso ho incontrato mamma Giusy e la sorella Francesca, perché erano salite per partecipare a Live Non è la d’Urso. Però Rosy non ha ancora conosciuto mamma Roberta. Ora sono tornato alla mia vita normale di ... Leggi su biccy (Di sabato 3 aprile 2021) Ad un mese e mezzo dal primo bacioha recentemente ufficializzato il suo sentimento per Rosalinda Cannavò. L’ex gieffino durante una diretta ha rivelato che adesso sente di poter parlare di amore. Nonostante questoha detto che lui e la fidanzata non parteciperanno a Temptation Island. “Adesso posso dire che tra me e lei è amore, direi proprio di sì. Possiamo parlare tranquillamente di amore. Lei è ufficialmente la mia fidanzata e rappresenta tanto. Ora vorrei anche vedere qualcosa del suo passato, le sue fiction ad esempio. Lei però si rifiuta perché si vergogna. Per ora ho visto solamente degli spezzoni. Per adesso ho incontrato mamma Giusy e la sorella Francesca, perché erano salite per partecipare a Live Non è la d’Urso. Però Rosy non ha ancora conosciuto mamma Roberta. Ora sono tornato alla mia vita normale di ...

