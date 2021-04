Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora in lacrime. C’entra Nicola Vivarelli? (Di venerdì 2 aprile 2021) La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con l’annuncio di Maria De Filippi: “Sono successe tante cose in questi pochi giorni” ha comunicato a Gianni Sperti e a Tina Cipollari, collegata da casa. Si parte subito con lo sfogo in camerino di Gemma Galgani. “Sono allibita e senza parole, per tutto” dice … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 aprile 2021) La puntata di oggi diè iniziata con l’annuncio di Maria De Filippi: “Sono successe tante cose in questi pochi giorni” ha comunicato a Gianni Sperti e a Tina Cipollari, collegata da casa. Si parte subito con lo sfogo in camerino di. “Sono allibita e senza parole, per tutto” dice … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - elenabonetti : Oggi la @poliziadistato celebra i 40 anni della legge di riforma. La legge 121 del 1981 segna anche il momento in c… - ItalianAirForce : Celebriamo oggi il 98° anniversario dell'#AeronauticaMilitare rendendo omaggio alla bandiera italiana, 'simbolo del… - Veronic83722039 : RT @DildoBaggjns: La verità sul catcalling è che a molti uomini non interessa minimamente non essere molesti e sanno anche che le donne non… - teapotsberries : RT @sheslayss: Le donne non sono neanche una minoranza, se ci unissimo saremmo potentissime e invece ci crescono per odiare noi stesse, com… -