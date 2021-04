(Di venerdì 2 aprile 2021) Se n’è andato all’età di 94 anni, sopravvissuto alla deportazione neinazisti e per tutta la vitadegli orrori, come riferisce Il Piccolo, fu arrestato nel ’44, a 17 anni, assieme al padre Edoardo a seguito di una delazione. Incarcerato nellaoccupata dalle truppe naziste, fu, Leonberg, Mühldorf e Kaufering.– di cognome Gorup prima dell’italianizzazione imposta dal regime di Mussolini – era nato a Prosecco nel 1927 e apparteneva alla comunità slovena in Italia. Quando fu liberato dagli Alleati, era ammalato di tifo, pesava pochi chili e perdeva spesso conoscenza. Solo negli anni ’80, ...

Advertising

repubblica : Trieste, è morto il partigiano Riccardo Goruppi, testimone delle violenze di Dachau - fattoquotidiano : Trieste, è morto Riccardo Goruppi: partigiano e testimone della Shoah. Nel 1944 fu deportato nel lager di Dachau - simcopter : RT @fattoquotidiano: Trieste, è morto Riccardo Goruppi: partigiano e testimone della Shoah. Nel 1944 fu deportato nel lager di Dachau https… - mecca_salvatore : RT @fattoquotidiano: Trieste, è morto Riccardo Goruppi: partigiano e testimone della Shoah. Nel 1944 fu deportato nel lager di Dachau https… - LucaSalvarani11 : RT @fattoquotidiano: Trieste, è morto Riccardo Goruppi: partigiano e testimone della Shoah. Nel 1944 fu deportato nel lager di Dachau https… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste morto

La Repubblica

, all'età di 94 anni, Riccardo Goruppi, partigiano, sopravvissuto alla deportazione nei lager nazisti. Goruppi fu arrestato nel '44, a 17 anni, assieme al padre Edoardo a seguito di una ...Chi era Stefano Bongarzone Oltre all'attività nel suo negozio romano nel quartiere, Stefano Borgonzone era noto per le sue competenze nel settore dell'hairstyling e del make up, tanto da ...Si è spento all’età di 55 anni il noto hairstylist e make up artist Stefano Bongarzone, un punto di riferimento nel settore del beauty che ...Lutto a via Agri, nel quartiere Trieste-Salario. È morto a soli 55 anni l’hair-stylist e make-up arist Stefano Bongarzone, che da quindici anni aveva il suo salone di bellezza al civico 26.