The Outpost - recensione (Di venerdì 2 aprile 2021) L'intervento americano in Afghanistan, amministrazione Bush, è cominciato il 7 ottobre del 2001, meno di un mese dopo gli attentati dell'11 settembre, con lo scopo dichiarato di catturare Osama Bin Laden. Che sarebbe stato ucciso ad Abbotabad (in Pakistan però) il 2 maggio 2011. L'Afghanistan perderà la priorità negli interessi americani nel 2003 con l'invasione in Iraq, per riprenderla sotto l'amministrazione Obama dal 2009, con l'intento ufficiale di aiutare il governo afghano nella lotta contro le sempre più numerose offensive talebane, corrispondente però ad una graduale riduzione sul campo. Questa pretestuosa occupazione non ha risolto nessun problema del paese ma è costata un infinito numero di morti fra combattenti di ambo le parti e fra civili e ha soprattutto ha devastato il paese. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) L'intervento americano in Afghanistan, amministrazione Bush, è cominciato il 7 ottobre del 2001, meno di un mese dopo gli attentati dell'11 settembre, con lo scopo dichiarato di catturare Osama Bin Laden. Che sarebbe stato ucciso ad Abbotabad (in Pakistan però) il 2 maggio 2011. L'Afghanistan perderà la priorità negli interessi americani nel 2003 con l'invasione in Iraq, per riprenderla sotto l'amministrazione Obama dal 2009, con l'intento ufficiale di aiutare il governo afghano nella lotta contro le sempre più numerose offensive talebane, corrispondente però ad una graduale riduzione sul campo. Questa pretestuosa occupazione non ha risolto nessun problema del paese ma è costata un infinito numero di morti fra combattenti di ambo le parti e fra civili e ha soprattutto ha devastato il paese. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : The Outpost ci mostra come sia difficile immedesimarsi in personaggi impegnati in battaglie senza senso. - marcoleofrigio : RT @robyleofrigio: The outpost, Recensione - CinemApp_Cinema : The Outpost, war movie adrenalinico che apre a una nuova generazione di eroi. Disponibile in streaming ??½… - mymovies : The Outpost, war movie adrenalinico che apre a una nuova generazione di eroi. Disponibile in streaming ??½… - robyleofrigio : The outpost, Recensione -