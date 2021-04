Roma, controlli serrati a Pasqua e Pasquetta: le misure (Di venerdì 2 aprile 2021) Più controlli a Pasqua e Pasquetta: la richiesta della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è arrivata ieri, durante una riunione tra Viminale e Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza. L’Italia chiude ancora per le feste, ma rispetto alla Pasqua dello scorso anno, la prossima prevede delle deroghe. Sarà infatti possibile uscire di casa per andare a trovare amici e parenti, ma una sola volta al giorno, all’interno della propria regione, e in un massimo di due persone, esclusi i minori di 14 anni. Nonostante questo sarà una Pasqua blindata, con controlli serrati nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti: nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni e nei porti. Non fa eccezione Roma, per cui è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) Più: la richiesta della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è arrivata ieri, durante una riunione tra Viminale e Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza. L’Italia chiude ancora per le feste, ma rispetto alladello scorso anno, la prossima prevede delle deroghe. Sarà infatti possibile uscire di casa per andare a trovare amici e parenti, ma una sola volta al giorno, all’interno della propria regione, e in un massimo di due persone, esclusi i minori di 14 anni. Nonostante questo sarà unablindata, connelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti: nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni e nei porti. Non fa eccezione, per cui è ...

Advertising

Mattialei : RT @CostanzaRdO: Controlli in centro a Roma inesistenti. Al bar ex torrefazione di via dei Serpenti tutti dentro a bere caffè e mangiare se… - siamo_la_Roma : ?? Nuovi tamponi effettuati in mattinata ? Dopo i casi di #Covid19 in nazionale ?? L'esito dei controlli #ASRoma - zazoomblog : Roma controlli a Piazza Vittorio: ‘acciuffati’ ladri di telefoni - #controlli #Piazza #Vittorio: - zazoomblog : Roma controlli a Piazza Vittorio: ‘acciuffati’ ladri di telefoni - #controlli #Piazza #Vittorio:… - CorriereCitta : Roma, controlli a Piazza Vittorio: ‘acciuffati’ ladri di telefoni -