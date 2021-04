Roma, centra in pieno con la moto un pedone: uomo in codice rosso in ospedale, ferito anche il centauro (Di venerdì 2 aprile 2021) Incidente ieri sera lungo la Circonvallazione Trionfale a Roma in zona Prati. Una moto Kawasaki, in una dinamica tuttora al vaglio della Polizia Locale, ha centrato in pieno un pedone. La persona, un uomo italiano la cui età non è al momento nota, è stata portata d’urgenza in ospedale dove è giunta in codice 1 (ex codice rosso). ferito (in modo lieve) anche il motociclista. E’ successo poco dopo le 20.30. Sul posto, oltre che ai sanitari dell 118, il I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Incidente ieri sera lungo la Circonvallazione Trionfale ain zona Prati. UnaKawasaki, in una dinamica tuttora al vaglio della Polizia Locale, hato inun. La persona, unitaliano la cui età non è al momento nota, è stata portata d’urgenza indove è giunta in1 (ex).(in modo lieve)ilciclista. E’ successo poco dopo le 20.30. Sul posto, oltre che ai sanitari dell 118, il I Gruppo Trevi della Polizia Locale diCapitale. su Il Corriere della Città.

