Pesce d'aprile, avevano realizzato lo scherzo perfetto: è finita in tragedia (Di venerdì 2 aprile 2021) Alcune persone hanno fatto un Pesce d'aprile a Bruxelles che si è concluso in maniera molto cruenta a causa dell'intervento della polizia. Pesce d'aprile fatto a Bruxelles (YouTube)Il Pesce d'aprile è un giorno nel quale buona parte del mondo si diverte a fare scherzi. Negli ultimi anni poi, con internet, a divertirsi di più sono i giornalisti, che in questa giornata diffondono notizie clamorose, ma soprattutto false. A Bruxelles però qualcuno ha deciso di esagerare, organizzando una burla enorme. Durante la giornata di ieri, infatti, circa 2mila ragazzi si sono ammassati in un parco pubblico della cittadina belga. Il motivo? Erano lì per un fantomatico concerto. Peccato che l'evento non sia mai esistito. L'incontro ha naturalmente destato l'attenzione delle autorità ...

