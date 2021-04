Outriders: il crossplay non funziona, in arrivo una patch (Di venerdì 2 aprile 2021) In Outriders, titolo rilasciato nelle scorse 24 ore da Square Enix e People Can Fly, è stato riscontrato subito un problema: il crossplay non funziona Il nuovo titolo prodotto da People Can Fly e Square Enix, Outriders, ha riscontrato grande successo in poche ore. Il titolo, in questo momento, è fra i più chiacchierati di tutta l’industria ed il mercato videoludico. Chiacchierato sì, ma non sempre per delle motivazioni positive o per tessere degli elogi, infatti, Outriders, ha fatto riscontrare abbastanza rapidamente un problema: il crossplay, promesso al lancio, non funziona. Scopriamo qualche dettaglio in più. Il crossplay di Outriders non funziona… People Can Fly è già al lavoro! Il crossplay di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 aprile 2021) In, titolo rilasciato nelle scorse 24 ore da Square Enix e People Can Fly, è stato riscontrato subito un problema: ilnonIl nuovo titolo prodotto da People Can Fly e Square Enix,, ha riscontrato grande successo in poche ore. Il titolo, in questo momento, è fra i più chiacchierati di tutta l’industria ed il mercato videoludico. Chiacchierato sì, ma non sempre per delle motivazioni positive o per tessere degli elogi, infatti,, ha fatto riscontrare abbastanza rapidamente un problema: il, promesso al lancio, non. Scopriamo qualche dettaglio in più. Ildinon… People Can Fly è già al lavoro! Ildi ...

Advertising

zazoomblog : Outriders: il crossplay PC-Console non funziona hotfix in arrivo – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console… - infoitscienza : Outriders: il crossplay PC-Console non funziona, hotfix in arrivo – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console |… -

Ultime Notizie dalla rete : Outriders crossplay Outriders: un bug impedisce il crossplay Outriders è stato lanciato oggi, ma sembra subito che ci siano alcuni problemi con il crossplay tra PC e console. I giochi appena usciti hanno spesso problemi iniziali il giorno del lancio e sembra ...

Outriders: ecco i dettagli della demo in partenza la prossima settimana ...sorta di beta test (quindi puoi giocarci quanto vuoi e rimarrà online dopo il lancio di Outriders) ... Sarà disponibile anche il crossplay nella demo, anche se questa funzione non è ancora completa e ...

Outriders: il crossplay PC-Console non funziona, hotfix in arrivo Multiplayer.it Outriders: il crossplay non funziona, in arrivo una patch In Outriders, titolo rilasciato nelle scorse 24 ore da Square Enix e People Can Fly, è stato riscontrato subito un problema: il crossplay non funziona Il nuovo titolo prodotto da People Can Fly e ...

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è stato rinviato! Outriders è disponibile da oggi, ma c'è subito un problema: il crossplay PC-Console non funziona. Un hotfix è però in arrivo: è la priorità del team.. Outriders è disponibile da oggi su PC, Xbox ...

è stato lanciato oggi, ma sembra subito che ci siano alcuni problemi con iltra PC e console. I giochi appena usciti hanno spesso problemi iniziali il giorno del lancio e sembra ......sorta di beta test (quindi puoi giocarci quanto vuoi e rimarrà online dopo il lancio di) ... Sarà disponibile anche ilnella demo, anche se questa funzione non è ancora completa e ...In Outriders, titolo rilasciato nelle scorse 24 ore da Square Enix e People Can Fly, è stato riscontrato subito un problema: il crossplay non funziona Il nuovo titolo prodotto da People Can Fly e ...Outriders è disponibile da oggi, ma c'è subito un problema: il crossplay PC-Console non funziona. Un hotfix è però in arrivo: è la priorità del team.. Outriders è disponibile da oggi su PC, Xbox ...