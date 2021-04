Outriders debutta alla grande su Steam e diventa il miglior lancio di sempre di Square Enix

(Di venerdì 2 aprile 2021)die People Can Fly è ufficialmente disponibile da ieri e, a quanto pare, il debutto suè stato davvero ottimo. Stando a quanto riportato su ResetEra,suè ildidi. Il picco massimo di giocatori è stato di 111,953 utenti. Il titolo ha superato Rise of the Tomb Raider, che ha avuto un picco massimo di 44.588 giocatori e Shadow of the Tomb Raider, 38,268 giocatori. Leggi altro...

