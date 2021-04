Milan, Pioli: “Non pensiamo allo scudetto ma alla Sampdoria, squadra valida e ben allenata” (Di venerdì 2 aprile 2021) Domani la vice capolista Milan affronterà la Sampdoria alle ore 12.30 a San Siro. alla vigilia Mister Pioli è intervenuto in conferenza stampa da Milanello per anticipare i temi di questa sfida. "Arriva il momento decisivo della stagione, tutto ciò che abbiamo fatto nei mesi scorsi era finalizzato a essere in questa situazione, dobbiamo pensare che le partite saranno tutte complicate e dare il massimo per arrivare a fine stagione senza alcun rimpianto. I conti li faremo alla fine. I giocatori di movimento che sono rimasti a casa hanno lavorato bene, dalle nazionali sono tornati tutti in buone condizioni a parte Brahim, che ha un problema e capiremo nelle prossime ore se sarà a disposizione. Le soste portano via lavoro, attenzione e preparazione alla gara, ma dobbiamo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Domani la vice capolistaaffronterà laalle ore 12.30 a San Siro.vigilia Misterè intervenuto in conferenza stampa daello per anticipare i temi di questa sfida. "Arriva il momento decisivo della stagione, tutto ciò che abbiamo fatto nei mesi scorsi era finalizzato a essere in questa situazione, dobbiamo pensare che le partite saranno tutte complicate e dare il massimo per arrivare a fine stagione senza alcun rimpianto. I conti li faremofine. I giocatori di movimento che sono rimasti a casa hanno lavorato bene, dalle nazionali sono tornati tutti in buone condizioni a parte Brahim, che ha un problema e capiremo nelle prossime ore se sarà a disposizione. Le soste portano via lavoro, attenzione e preparazionegara, ma dobbiamo ...

Advertising

acmilan : A partire da #MilanSampdoria, inaugureremo un nuovo servizio inclusivo, promosso insieme all'@EnsOnlus: su Milan TV… - DiMarzio : Le parole di Stefano #Pioli alla vigilia di #MilanSamp - ItaSportPress : Milan, Pioli: 'Non pensiamo allo scudetto ma alla Sampdoria, squadra valida e ben allenata' -… - infoitsport : Milan-Sampdoria: Pioli cala l’asso Ibrahimovic | Serie A News - infoitsport : Milan, Pioli: “Cambia per tutti andare o no in Champions. Ibra sta bene, gli altri…” -