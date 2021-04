Meghan Markle nuova polemica sul parto (Di venerdì 2 aprile 2021) Una fonte anonima ha rivelato al sito “Page Six” le intenzioni di Meghan, moglie del principe Harry, per il parto della secondogenita in estate. Che cosa ha fatto infuriare i detrattori? Cos’era successo all’epoca della nascita di Archie, il primogenito? Cosa cambia per i doni che i Sussex riceveranno, ora che non sono più nella Royal Family? Meghan Markle partorirà una bambina la prossima estate, come ha rivelato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 aprile 2021) Una fonte anonima ha rivelato al sito “Page Six” le intenzioni di, moglie del principe Harry, per ildella secondogenita in estate. Che cosa ha fatto infuriare i detrattori? Cos’era successo all’epoca della nascita di Archie, il primogenito? Cosa cambia per i doni che i Sussex riceveranno, ora che non sono più nella Royal Family?rirà una bambina la prossima estate, come ha rivelato Articolo completo: dal blog SoloDonna

fmusolino : “Amo l’Italia ma non mi nascondo dietro un dito e in #ItalianLife @RizzoliLibri racconto due giovani di talento all… - stanzaselvaggia : Un po’ “ho trovato il principe”, un po’ “il mondo con me è cattivo”. Insomma, un po’ Meghan Markle. La soporifera i… - DonnaGlamour : Meghan Markle e le accuse di razzismo: nel mirino la principessa Anna - RizzoliLibri : RT @fmusolino: “Amo l’Italia ma non mi nascondo dietro un dito e in #ItalianLife @RizzoliLibri racconto due giovani di talento alle prese c… - latualondra : Regina Elisabetta: la risposta a Meghan Markle senza precedenti, chi chiama a Buckingham Palace -