Marchisio: "A fine anno un esame di coscienza" La Juventus secondo Claudio Marchisio. L'ex bandiera del centrocampo bianconero punge la rosa: "Resti solo chi ha fame". "Pirlo? Andare avanti con lui" Chi meglio di Marchisio conosce la Juventus? Veramente in pochi. L'ex bandiera e ora tifoso juventino ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, mettendo a nudo i problemi della Vecchia Signora: Non c'è stata alchimia tra allenatore, nuovi compagni e vecchi. La testa conta tanto: a fine anno tutti si devono fare un esame di coscienza. Solo chi ha voglia di vincere e lottare deve rimanere". LOTTA SCUDETTO "Il ko di Benevento ha chiuso definitivamente la corsa al titolo, ma anche senza quello stop sarebbe stata molto dura. L'Inter anche quando soffre non prende gol. La Juve invece domina solo se riesce a sbloccare le ...

