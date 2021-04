Lady Diana, scoperte le ultime parole a Harry e William: “Ciao, mi raccomando…” (Di venerdì 2 aprile 2021) Non è trascorso molto tempo da quando Harry e William hanno rivelato al mondo le ultime parole di mamma Diana Spencer. parole di mamma, sì, che però hanno lasciato più di un rimorso, soprattutto per quanto riguarda Harry. Come è noto, l’ex duca di Sussex aveva un legame speciale con Lady Diana; la sua morte … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 aprile 2021) Non è trascorso molto tempo da quandohanno rivelato al mondo ledi mammaSpencer.di mamma, sì, che però hanno lasciato più di un rimorso, soprattutto per quanto riguarda. Come è noto, l’ex duca di Sussex aveva un legame speciale con; la sua morte … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

GianlucaOdinson : Spencer: Kristen Stewart come Lady Diana insieme ai piccoli William e Harry (FOTO e VIDEO) -… - ClaudioSeghetta : e dopo aver sentito due anziani litigare perché 'il Covid è stato inventato per nascondere gli scandali dei governi… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spencer: Kristen Stewart come Lady Diana insieme ai piccoli William e Harry (FOTO e VIDEO)… - fuckyou_ceci : @hessasismysoul Non li vuoi vedere felici? Anche se ognuno per gli affari suoi? Io si! Non vedo l’ora che esca Batm… - Issslanda : Solo a me il musical su Lady Diana sembra una gran bella marcia al profitto sulla morte di una persona????? cioè ci s… -