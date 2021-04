Inter | Bastoni | “Lukaku è fissato con la musica Io e Skriniar come fratelli”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il difensore dell'Alessandrorappresenta una delle grandi vittorie di Antonio Conte. Se il ruolo dell'allenatore non si limita ai risultati ma anche alla valorizzazione della rosa, si può dire che la scommessa del tecnico salentino sul giovane calciatore è risultata vincente.venuto ai microfoni diTv, ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua quotidianità e alla vita all'no dello spogliatoio della Pinetina:"Laper me è molto importante, aiuta a rilassarmi, rispecchia il mio stato d'animo. Mi piacciono vari generi, dal reggaeton allaitaliana.con la, penso che passi più ore di tutti con le cuffie alle orecchie. La ...

Commenta per primo Alessandro, difensore dell', racconta le sue passioni ai microfoni ditv : 'Qual è il genere che preferisci? Vario molto, mi piacciono vari genere, dal reggaeton alla musica italiana. Chi è ...: Handanovic; Skriniar, Ranocchia,; Hakimi, Brozovic, Eriksen, Barella, Perisic; Martinez, Lukaku. In tv: Sky Calcio.Alessandro Bastoni tra musica, cinema e serie tv quello che si è raccontato a Inter TV, in occasione del format 3-2-1 in onda proprio sul canale tematico nerazzurro. Il primo tema è stato la musica, ...Primato particolare condiviso con Toni Kroos e Leon Goretzka per Alessandro Bastoni: come sottolinea Opta, il difensore dell'Inter, nei top-5 campionati europei, ha iniziato più sequenze di gioco su ...