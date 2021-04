Il 2 aprile 2005 moriva Karol Wojtyla…

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il 2, alle 21.37, Papa Giovanni Paolo II si spegne a 84 anni.Wojtyla era nato in Polonia, diventando pontefice nel 1978. Sono passati sedici anni dalla morte diWojtyla. Era infatti sabato 2, sei giorni dopo la Pasqua, quando viene annunciata al mondo la morte di Papa Giovanni Paolo II. Alle 21.37 si spensero le luci della Santa Sede in segno di lutto…Wojtyla, l’ascesa fino al soglio di PietroWojtyla era nato a Wadowice, in Polonia, il 18 maggio 1920. Ebbe un’infanzia non semplice, dato che quando aveva appena nove anni perse la madre a causa di un’insufficienza renale. L’avvicinamento al mondo della Chiesa avviene durante la Seconda Guerra Mondiale tanto che nel 1946 viene ordinato ...

