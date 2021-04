Gevi Napoli, vittoria per 80-69 su Orzinuovi: azzurri in semifinale di Coppa (Di venerdì 2 aprile 2021) Gevi Napoli Basket: la squadra partenopea batte la AgriBertocchi Orzinuovi 80-69 e approda alla semifinale di Coppa Italia. Coach Sacripanti: “Complimenti alla mia squadra”. Inizia bene la Final Eight di Coppa Italia per la Gevi Napoli Basket che, nel quarto di Finale disputato a Cervia, supera la AgriBertocchi Orzinuovi per 80-69. Il miglior realizzatore è Leggi su 2anews (Di venerdì 2 aprile 2021)Basket: la squadra partenopea batte la AgriBertocchi80-69 e approda alladiItalia. Coach Sacripanti: “Complimenti alla mia squadra”. Inizia bene la Final Eight diItalia per laBasket che, nel quarto di Finale disputato a Cervia, supera la AgriBertocchiper 80-69. Il miglior realizzatore è

