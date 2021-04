Fonseca: “Crediamo ancora nel quarto posto. Smalling non ci sarà, Veretout è tra i convocati” (Di venerdì 2 aprile 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo: Sassuolo-Roma arriva in un momento di grande emergenza. Come stanno Smalling e Cristante?“Smalling sta meglio, ma non è pronto per domani. Cristante è pronto e giocherà. Può essere una possibilità usare Spinazzola o Karsdorp nella difesa a 3”. Come sta Veretout?“Veretout sta meglio e oggi si è allenato con la squadra, verrà convocato. La prossima settimana lo avremo al 100%” In questo finale di stagione la Roma privilegerà l’Europa League?“La priorità è la partita di domani. Sono concentrato solo sul Sassuolo, dopo penserò all’Ajax”. Si è scritto che i giocatori non credano più alla qualificazione alla Champions. Ha questa percezione?“No, è l’opposto. Non sento questo, ci sono ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Paulo, tecnico della Roma, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo: Sassuolo-Roma arriva in un momento di grande emergenza. Come stannoe Cristante?“sta meglio, ma non è pronto per domani. Cristante è pronto e giocherà. Può essere una possibilità usare Spinazzola o Karsdorp nella difesa a 3”. Come sta?“sta meglio e oggi si è allenato con la squadra, verrà convocato. La prossima settimana lo avremo al 100%” In questo finale di stagione la Roma privilegerà l’Europa League?“La priorità è la partita di domani. Sono concentrato solo sul Sassuolo, dopo penserò all’Ajax”. Si è scritto che i giocatori non credano più alla qualificazione alla Champions. Ha questa percezione?“No, è l’op. Non sento questo, ci sono ...

