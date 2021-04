Coronavirus, negli Usa Moderna avrà 15 dosi per fiala, Fauci: «AstraZeneca può non servire». In Francia via libera ai viaggi tra regioni anche in lockdown (Di venerdì 2 aprile 2021) USA EPA/IAN LANGSDON Confezioni del vaccino anti Covid prodotto da ModernaAstraZeneca potrebbe non essere necessario negli Stati Uniti Gli Stati Uniti potrebbe non aver bisogno del vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. In attesa che la Fda si esprima sull’autorizzazione in emergenza del vaccino, l’infettivologo Anthony Fauci ha spiegato che gli Stati Uniti hanno già sufficienti contratti con le case farmaceutiche per vaccinare l’intera popolazione, anche nell’eventualità che siano necessari richiami in autunno. Fauci ha quindi detto che il ricorso ad AstraZeneca non è ancora escluso: «Ma la mia sensazione generale è che, visti i contratti che abbiamo con un certo numero di aziende, abbiamo abbastanza vaccini senza invocare ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) USA EPA/IAN LANGSDON Confezioni del vaccino anti Covid prodotto dapotrebbe non essere necessarioStati Uniti Gli Stati Uniti potrebbe non aver bisogno del vaccino anti Covid prodotto da. In attesa che la Fda si esprima sull’autorizzazione in emergenza del vaccino, l’infettivologo Anthonyha spiegato che gli Stati Uniti hanno già sufficienti contratti con le case farmaceutiche per vaccinare l’intera popolazione,nell’eventualità che siano necessari richiami in autunno.ha quindi detto che il ricorso adnon è ancora escluso: «Ma la mia sensazione generale è che, visti i contratti che abbiamo con un certo numero di aziende, abbiamo abbastanza vaccini senza invocare ...

