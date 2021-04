Calcio | Iachini | ‘la Fiorentina ha voglia di cambiare le sue sorti’

Advertising

Fantacalcio : Fiorentina, Iachini: 'Voglio ritrovare Callejon e Kouame. Su Vlahovic...' - fabytex23 : @slowriot23 @giannattasius @acffiorentina A me pare che Gattuso insegua un idea di calcio moderna, a dispetto della… - ekuonews : Calcio Teramo, Iachini: 'In campo una banda di morti' - infoitsport : Cecchi: “Prandelli un architetto del calcio, Iachini l’uomo delle emergenze” - violanews : Cecchi: 'Prandelli un architetto del calcio, Iachini l'uomo delle emergenze' - -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Iachini

Metro

Quanto al mio ingresso nelitaliano, sono un tipo duro in molte cose, il mio impegno non è ... Sarà la prima gol della gestione - bis di Bepperichiamato in panchina dopo le dimissioni di ...L'esterno e il centrocampista viola rimangono comunque in bolla come da protocollo previsto dalla Figc e al momento risultano a disposizione diper la trasferta di sabato con il Genoa. . 1 ...Lo dice Beppe Iachini, tornato sulla panchina dei Viola dopo l’addio di Cesare Prandelli. “L’anno scorso -dice alla vigilia del match contro il Genoa- siamo stati la migliore difesa e siamo riusciti a ...Giuseppe Iachini ha parlato alla vigilia di Genoa-Fiorentina Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Genoa. RITORNO A FIRE ...