Assopetroli-Assoenergia | positiva iniziativa MITE su stabilizzazione Superbonus

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – “Occorre coordinare ed estendere i bonus per l’efficienza energetica e rendere strutturali la cessione del credito e lo sconto in fattura. Questo l’intento del Governo, annunciato dal Sottosegretario Vannia Gava, che accogliamo con piena soddisfazione“. A dichiararlo è il presidente di, Andrea Rossetti, che commentamente la risposta del sottosegretario Vannia Gava resa in commissione Attività produttive della Camera a un question time a firma dell’onorevole Gianluca Benamati. Il ministero della Transizione ecologica ha così riconosciuto la necessità di un’azione di semplificazione per ile per le altre detrazioni sull’efficienza, con l’obiettivo di arrivare a un’armonizzazione complessiva delle varie aliquote. Dello stesso avviso è ...