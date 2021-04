Andrea Zelletta, la verità sulla lite con Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea Zelletta fa chiarezza sulle voci che lo vedono protagonista di un litigio con Pierpaolo Pretelli a causa di Giulia Salemi. Ecco le parole dell’ex gieffino. Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno litigato a causa di Giulia Salemi? A chiarire come sono andate le cose ci ha pensato proprio Zelletta, che ha rilasciato un’intervista al L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 2 aprile 2021)fa chiarezza sulle voci che lo vedono protagonista di un litigio cona causa di. Ecco le parole dell’ex gieffino.hanno litigato a causa di? A chiarire come sono andate le cose ci ha pensato proprio, che ha rilasciato un’intervista al L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta hanno litigato per Giulia Salemi? Parla l’ex tronista - GemmaPetruzzel4 : @AndreaZelletta @infotommizorzi Andrea Zelletta, tu da Tommaso che cazzo vuoi? Vai dal bimbo d'asilo Pierpaolo, che… - infoitcultura : Grande Fratello Vip Franceska Pepe punge Andrea Zelletta, poi confessa: “Oppini? Si sente un sex symbol” - Tallutina : RT @amoredimezzo: non per dire, ma a me esteticamente piace molto più zelletta che akash. Cioè andrea fa proprio sangue, un bel comodino di… - Alessan07633755 : @Francesco_Borre @Chicca_colors Cerioli ha fatto il gf quando c'erano persone non vip che si conoscono o meno Tomma… -