Anche Sassoli declina Il Pd cerca disperatamente un nome forte per il Campidoglio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 aprile 2021)siper il. Evidentemente la candidatura a Roma dell’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – che dopo indiscrezioni e relative polemiche avrebbe sciolto la riserva e sarebbe pronto a confrontarsi per conquistare la poltrona di sindaco di Roma – non scalda il cuore del segretario Pd Enrico Letta che sta sondando in questi giorni candidature alternative da contrapporre a Virginia Raggi e al candidato di centrodestra, di cui ancora non vi è traccia. Non è un segreto che nei desideri di molti nel Pd vi sia la speranza di poter contrapporre un candidatoall’attuale prima cittadina – accreditata nei sondaggi in netto vantaggio rispetto agli altri possibili competitor testati, fra cui lo stesso Gualtieri – e uno dei degli identikit ...