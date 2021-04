??«CSI» torna ufficialmente in tv con gli storici protagonisti

(Di venerdì 2 aprile 2021) Una nuova serie, che possa essere, insieme, reboot e revival. La Cbs, televisione statunitense, ha ordinato la produzione di CSI: Vegas, uno show inedito destinato a riportare sul piccolo schermo gran parte del cast originale. Nella serie televisiva, il cui debutto dovrebbe aversi in autunno, sono stati richiamati William Peterson, ormai iconico Gil Grissom, e Jorja Fox, interprete di Sara Sidle. Accanto a loro, protagonisti delle puntate in lavorazione, una parte è stata assegnata a Wallace Langham, volto di David Hodges nella serie madre, l’originale CSI: Scena del Crimine.

Ultime Notizie dalla rete : CSI torna

... che conosce molto bene il genere in virtù della sua lunga esperienza in Elementary e Duro a morire , e in onda negli Stati Uniti il prossimo autunno,: Vegas vedrà il dipartimento di polizia ...

È ufficiale l'annuncio della CBS: Crime Scene Investigation, meglio conosciuto come CSI, il procedural investigativo più famoso della tv, sta ...