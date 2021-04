Volley, Playoff SuperLega: Civitanova espugna Trento e pareggia i conti. 1-1 in semifinale scudetto (Di giovedì 1 aprile 2021) Civitanova ha sconfitto Trento per 3-0 (25-23; 25-23; 25-17) nella gara-2 della semifinale scudetto di Volley maschile e pareggia i conti. La serie è inchiodata sull’1-1, le due squadre hanno espugnato il campo avversario una volta a testa e la Lube si è ripresa il fattore casalingo che aveva perso domenica sera. I dolomitici si erano imposti al tie-break all’Eurosuole Forum e oggi speravano di allungare, ma la missione non è riuscita al cospetto degli ultimi Campioni d’Italia, capaci di trionfare al termine di una partita estremamente combattuta ed equilibrata. I primi due set sono stati molto tirati e si sono decisi sostanzialmente in due frangenti: sul 23-23 nel primo parziale, dopo un rovente punto a punto, Yoandy Leal ha piazzato due fiammate al ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)ha sconfittoper 3-0 (25-23; 25-23; 25-17) nella gara-2 delladimaschile e. La serie è inchiodata sull’1-1, le due squadre hannoto il campo avversario una volta a testa e la Lube si è ripresa il fattore casalingo che aveva perso domenica sera. I dolomitici si erano imposti al tie-break all’Eurosuole Forum e oggi speravano di allungare, ma la missione non è riuscita al cospetto degli ultimi Campioni d’Italia, capaci di trionfare al termine di una partita estremamente combattuta ed equilibrata. I primi due set sono stati molto tirati e si sono decisi sostanzialmente in due frangenti: sul 23-23 nel primo parziale, dopo un rovente punto a punto, Yoandy Leal ha piazzato due fiammate al ...

