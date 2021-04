Usa | sparatoria in California | 4 morti tra cui un bambino

(Di giovedì 1 aprile 2021) Quattro persone, tra cui un, sono state uccise da un uomo che ha aperto il fuoco in un edificio per uffici nella città di Orange , a sud di Los Angeles, in. L’uomo, che ha agito per...

ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria in California: quattro morti, anche un bambino #usa - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in California: quattro morti, anche un bambino #usa - BreakingItalyNe : USA: Sparatoria nel quartiere di Congress Heights a Washington D.C. nello stato di Washington: 2 morti e 3 feriti - UnioneSarda : #Usa: sparatoria a #Washington, due feriti gravi

... precisando che l'area in questione è quella denominata Congress Heights, un sobborgo della capitale federale. In particolare, spiegano i media locali, lasarebbe avvenuta nei pressi ...: allarme aggressioni contro asiatici da inizio pandemia Covid Da quando è iniziata la pandemia ,... Ad Atlanta all'inizio di marzo in cui sono morte 8 persone in una, tra cui sei donne di ...Quattro persone, tra cui un bambino, sono state uccise da un uomo che ha aperto il fuoco in un edificio per uffici nella città di Orange, a sud di Los Angeles, in California. L’uomo, che ha ...A un anno dall’infelice definizione del Covid-19 come «virus cinese» da parte di Donald Trump, siamo tornati al via: l’ondata di Asian hate, gli atti di odio verso gli asiatici, ha toccato un picco co ...