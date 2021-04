Ultime Notizie Roma del 01-04-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021)dailynews radiogiornale E siamo di nuovo appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno avvertimento dall’assessore alla sanità del Lazio D’Amato se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122000 vaccini astrazeneca previsti saremo costretti a sospendere gli zingari denuncia dal 20 aprile vaccinazioni Nelle farmacie con il Johnson & Johnson a te la fascia d’età 55/60 anni per oggi e domani annunci al commissario all’emergenza Pignolo Sono in arrivo in Italia 1,3 milioni di dosi di pressing del commissario all’emergenza sui medici di base invitati da figliuolo a Cagliari per un sopralluogo nei 2ab vaccinali a fare la propria parte dobbiamo fare tutti di più insieme e sottolinea nell’isola fa sapere devono aumentare le somministrazioni sarà incrementata la presenza di medici e infermieri militari per arrivare a €17000 ...